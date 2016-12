22:32 - Un uomo di 77 anni, Vincenzo Casimirri, è morto annegato all'altezza delle scogliere nel tratto di mare a Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo). si sa che ogni fine settimana era solito andare sugli scogli per pescare cozze. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato colto da malore ed essere andato in difficoltà mentre si trovava in acqua, da solo. L'annegamento è stato questione di attimi.