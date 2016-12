13:35 - Un giovane, poco più che 20enne, è stato trovato morto in un'auto a Silvi Marina (Teramo), in via Forcella. Visibile sul corpo, ad un primo esame, un colpo di arma da fuoco. Sul posto, per gli accertamenti, i carabinieri. Al momento non si sa se si tratti di suicidio o omicidio.