20 gennaio 2014 Segretaria assunta per fare sesso

Abruzzo, ecco il contratto hard L'impegno era fare l'amore con l'ex assessore almeno una volta la settimana. Il documento, come mostra La Repubblica, era stato distrutto ma la donna con pazienza ha recuperato i frammenti dal cestino consegnandoli agli investigatori

12:15 - "Io sottoscritto Luigi De Fanis... nuovo accordo per novembre... do 3mila euro...". Ecco il contratto hard tra l'ex assessore regionale alla Cultura della Regione Abruzzo, il 53enne Luigi De Fanis,e la sua 32 segretaria. L'impegno era fare l'amore con lui almeno una volta la settimana. Il documento, come mostra La Repubblica, era stato distrutto ma la donna con pazienza ha recuperato i frammenti. L'ex assessore è indagato per concussione.