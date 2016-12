17:06 - Non è stata ancora ritrovata la reliquia di Papa Wojtyla rubata nella notte tra sabato e domenica dalla chiesa di San Pietro della Ienca (L'Aquila). I tre giovani fermati per il furto non hanno capito il valore del tessuto con il sangue del pontefice e lo hanno gettato, tenendo solo l'involucro, che speravano di rivendere. Secondo quanto raccontato, i tre non ricordano dove avrebbero buttato la reliquia.