Pescara, uomo morto in un ascensore

00:42 - Un 74enne di Spoltore (Pescara) è stato trovato morto nell'ascensore di un condominio a Montesilvano. Stando agli accertamenti del medico legale, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali, ma l'uomo presentava una ferita lacerocontusa alla testa che non sarebbe compatibile con una caduta in ascensore. Sembra esclusa la morte violenta. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e stanno interrogando vicini e parenti.