Pescara, spara dal balcone e ferisce tre passanti: sospetti su un 45enne

18:42 - Tre persone sono state ferite da colpi sparati nella notte dal balcone di un appartamento con un fucile, forse ad aria compressa, a Pescara. Un uomo cinese, colpito alla testa, è ricoverato in condizioni gravi nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale del capoluogo. Fermato un 45enne inquilino del palazzo dove sono partiti gli spari, in casa sua sono state trovate 47 armi: 29 pistole e 18 carabine, tutte ad aria compressa e di libera vendita.

La Polizia di Pescara ha sequestrato 29 pistole e 18 carabine ad aria compressa al 45enne che vive in un condominio di fronte alla "strada parco" nella notte tre persone sono rimaste ferite dopo essere state raggiunte da alcuni colpi. L'uomo, che in quegli istanti era in casa con i famigliari, è stato ascoltato in Questura e, nonostante i sospetti, nega ogni coinvolgimento. Verrà comunque denunciato per lesioni.



Nell'abitazione i poliziotti hanno trovato anche un sistema ottico di puntamento. I pallini esplosi, di piccole dimensioni, sarebbero metallici. Nell'ambito degli accertamenti, la Polizia ha effettuato diverse perquisizioni - sono stati ispezionati, tra l'altro, tutti gli appartamenti dello stabile in cui risiede il 45enne - e ha ascoltato numerosi testimoni, anche dei palazzi vicini, per cercare di ricostruire l'accaduto.



Il ferito grave non è in pericolo di vita - Non sarebbe in pericolo di vita e non verrà operato l'uomo raggiunto al volto. Nell'agguato sono rimaste ferite altre due persone, in modo non grave: hanno infatti lasciato l'ospedale autonomamente. Le condizioni dell'uomo - 43enne cinese residente nel capoluogo - sono serie, ma stabili. Colpito all'occhio, non rischia di perdere la vista e i medici hanno ipotizzato di non rimuovere il proiettile. Il "pallino" metallico, di piccole dimensioni, è entrato dal canale lacrimale dell'occhio destro e si è fermato prima della giugulare, senza lesionarla.



Residenti increduli - Quasi nessuno sembra essersi accorto, almeno nell'immediato, di quanto accaduto a Pescara lungo la cosiddetta "strada parco". Qualcuno ha notato i lampeggianti di ambulanze e polizia, ma solo di giorno tra l'incredulità generale ci si è resi conto di cosa fosse successo. Sul luogo dell'agguato si sono formati capannelli di curiosi, tra residenti e passanti. L'area in questione, considerata una delle zone residenziali più tranquille della città, è a due passi dalla spiaggia, dagli stabilimenti balneari e dalla movida estiva.