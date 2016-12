22:46 - Un romeno di 26 anni è stato trovato in strada con delle ferite da arma da taglio alle gambe e alla testa a Montesilvano, nel Pescarese. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Poco chiara la dinamica dei fatti, anche perché il giovane non ha fornito elementi utili a ricostruire l'accaduto. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia locale.