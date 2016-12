Parto imminente,bimbo nasce in auto

11:03 - Ha partorito in auto con l'aiuto del marito "guidato" via telefono dai medici del 118. E' accaduto a Cappelle sul Tavo, in provincia di Pescara. Intorno alle 6:30 la coppia si stava dirigendo verso l'ospedale, dopo che la donna aveva avvertito le prime contrazioni. Il parto però era già imminente, così all'uomo non è rimasto altro da fare che fermarsi e, con le indicazione della dottoressa di turno al pronto soccorso, aiutare la moglie a partorire.