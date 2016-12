12 settembre 2014 Orso trovato morto nell'Aquilano: potrebbe esser stato avvelenato All'indomani della discussa morte di Daniza, in Trentino, la carcassa di un altro esemplare è stata nel Parco d'Abruzzo. E' il quarto caso nel 2014 Tweet google 0 Invia ad un amico

20:03 - Potrebbe esser stato avvelenato l'orso ritrovato senza vita nelle campagne di Pettorano sul Gizio, nell'Aquilano. I veterinari del Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise e i responsabili della Riserva Monte Genzana stanno procedendo a una prima ricognizione per stabilire l'identità dell'animale e le cause del decesso. All'indomani della morte di Daniza, uccisa dall'anestetico durante la sua cattura in Trentino, un nuovo caso emerge quindi in Centro Italia.

Giovedì, nella stessa zona dove è stata ritrovata la carcassa, un orso era entrato in un pollaio sorprendendo un allevatore che, per allontanarsi, aveva sbattuto la testa perdendo i sensi.



Da una prima ricognizione fatta sul plantigrado sarebbero evidenti i segni dell'avvelenamento, ipotesi lanciata già dal Corpo Forestale dello Stato che sta effettuando i rilievi sulla carcassa. L'orso non è stato ancora identificato, anche se pare sia un maschio. Non si tratterebbe quindi dell'orsa ripetutamente avvistata nei giorni scorsi nella zona.



A ritrovare la carcassa dell'animale è stato un giovane del posto che transitava in bicicletta.



E' il quarto orso morto nel 2014 nel Parco - L'orso trovato senza vita a Pettorano sul Gizio è il quarto esemplare morto nel 2014 nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.



Il 14 marzo, in località Sperone di Gioia dei Marsi (L'Aquila), un'orsa è stata soccorsa dal servizio veterinario del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, ma è morta poche ore dopo. Era affetta da tubercolosi bovina;



Il 9 giugno a Pescasseroli (L'Aquila), in località Prato Cardoso, è stata trovata la carcassa di un orso di 15 anni, esemplare maschio conosciuto con il nome Ferroio;



Il 29 agosto a Settefrati (Frosinone), paesino della Valcomino, è morto un cucciolo di orso, una femmina di circa sette mesi.