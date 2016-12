Omicidio Melania Rea, a febbraio l'udienza in cassazione per Parolisi

13:08 - Ha una data il terzo e ultimo atto del processo sull'omicidio di Melania Rea che avrà luogo il prossimo 10 febbraio. Nonostante sia stato condannato in Appello a trent'anni di reclusione, il marito della vittima, il caporalmaggiore Salvatore Parolisi, non si arrende e continua a lottare per affermare la sua innocenza.

I suoi legali stanno preparando una nuova memoria difensiva che quasi sicuramente conterrà particolari inediti. Si è sempre proclamato estraneo ai fatti Parolisi che ha sempre detto di amare Melania con la quale aveva avuto una bambina da un anno e mezzo, la piccola Vittoria. La vicenda sconvolse Civitella del Tronto, piccola località nei pressi di Teramo. Non ci furono dubbi fin dall'inizio delle indagini: il colpevole era Salvatore che da anni aveva un'amante di nome Ludovica. E proprio per questa donna l'uomo avrebbe commesso il terribile omicidio.