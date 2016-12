22:19 - Ritrovato lo sciatore russo scomparso nella zona dell'Aremogna, è stato rinvenuto lungo la strada che dagli impianti di Monte Pratello porta a Rivisondoli (L'Aquila): sci in spalla e scarponi ai piedi, tornava tranquillamente a casa. Si temeva che fosse finito in un dirupo o peggio, sotto qualche slavina. E invece, lui, ingegnere russo di circa quaranta anni, aveva preferito solo allontanarsi per sciare da solo.