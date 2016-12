L'Aquila, tre sciatori in canalone

10:23 - Brutta avventura per tre sciatori alpinisti, scivolati in un canale innevato sul Gran Sasso, all'Aquila, nella zona che va dal rifugio Duca degli Abruzzi verso lo Scontrone. I tre, che hanno un'età intorno ai cinquant'anni, facevano parte di una comitiva di otto persone del Club Cai di Roma. Sono in corso le operazioni di recupero da parte di un elicottero del 118 e del Soccorso Alpino. Non si conoscono ancora le condizioni dei tre sciatori.