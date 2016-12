L'Aquila, spaccio in Villa comunale

06:34 - Operazione dei carabinieri de L'Aquila contro lo spaccio. In carcere un marocchino di 38 anni di Avezzano e un aquilano di 43 anni, entrambi con precedenti. Ai domiciliari sono finiti un 36enne aquilano, già titolare in passato di un noto bar in città, mentre obbligo di presentazione per un 63 enne, originario di Barisciano, titolare di un altro esercizio pubblico dentro Villa comunale, e un 30enne kosovaro residente in città. Dodici gli indagati.