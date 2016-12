3 aprile 2014 L'Aquila, cinque anni dopo il terremoto

L'Aquila, cinque anni dopo il terremoto

la ferita è ancora aperta: rabbia in città Cittadini e istituzioni continuano a lottare per una realtà ancora in ginocchio

17:14 - Nel centro storico de L'Aquila la ferita non si rimargina. Cinque anni dopo il terribile sisma che la notte tra il 5 e 6 aprile 2009 uccise 309 persone, i segni di quella tragedia sono ancora ben visibili. E nonostante cittadini e istituzioni, ciascuno con i propri mezzi, continuino a lottare per non arrendersi e alimentare la speranza, la realtà è ancora zoppicante. La ricostruzione ha sofferto di lungaggini burocratiche, confusione nelle regole e carenza di fondi, e ha costretto i giovani a fuggire lontano, non solo per la mancanza di lavoro ma soprattutto per la sfiducia sul futuro.