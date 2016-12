Discarica Bussi,Regione:no pericolo

12:05 - Dopo la relazione dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui l'inquinamento della falda acquifera dovuta alla discarica abusiva di Bussi (Pescara) avrebbe messo a rischio oltre 700mila persone, arriva la replica del presidente della Regione Abruzzo. L'acqua per il bacino pescarese e chietino "è ottima", ha detto Gianni Chiodi, sottolineando come dal 2007 siano "chiusi i pozzi a rischio. Non è vero che 700mila persone bevono acqua avvelenata".