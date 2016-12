15:44 - La Montedison sapeva della pericolosità delle scorie che scaricava nella megadiscarica Tremonti di Bussi. Lo affermano i pm presenti in Aula in Corte di Assise a Chieti. I magistrati hanno infatti mostrato un documento interno dell'azienda in cui la stessa Montedison segnalava che l'acidità delle scorie avrebbe potuto sciogliere i cassoni di cemento utilizzati per seppellire i rifiuti industriali.