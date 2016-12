15:20 - Un cadavere è stato ritrovato tra le sterpaglie nei pressi del viadotto Prascovia dell'A14 a Vasto, in Abruzzo. La scoperta è stata fatta da un tecnico che stava effettuando alcune verifiche periodiche dei piloni. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero della salma in avanzato stato di decomposizione, di cui non si è in grado al momento di stabilire il sesso.