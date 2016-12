Chieti, aggrediva i figli con coltelli e picchiava la moglie: arrestato 36enne

16:36 - Un 36enne disoccupato è stato arrestato per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti di due dei quattro figli e della moglie. L'uomo picchiava costantemente la donna e aggrediva anche i bambini, di 9 e di 11 anni, maschio e femmina, lanciando loro coltelli e obbligandoli anche a vedere con lui film porno. La sconvolgente storia arriva da Lanciano, nel Chietino. A chiedere aiuto è stato uno dei bimbi in un tema in classe.

L'arrestato costringeva i figli a vivere in condizioni igieniche aberranti con panni sporchi ovunque in tutte le camere dell'abitazione. L'uomo percuoteva la moglie anche in presenza dei quattro figli arrivando a distruggere, nei momenti di ira, i mobili di casa. L'indagine porterà a verificare anche il ruolo dei servizi sociali.



Su disposizione del Tribunale dei Minori dell'Aquila i ragazzini sono stati trasferiti in una struttura protetta.