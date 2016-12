Campo Imperatore, slavina travolge tre sciatori: uno è gravissimo

21:51 - Una slavina è caduta a Campo Imperatore, in Abruzzo, travolgendo tre persone, tra cui due fratelli. Un 32enne è in gravissime condizioni ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Teramo, dove è giunto in arresto cardiocircolatorio e con una grave ipotermia. Sul posto stanno operando il soccorso alpino, il 118, i vigili del fuoco e la polizia: si cercano, con l'aiuto di unità cinofile, eventuali altri dispersi.

Le condizioni dello sciatore ferito destano molta preoccupazione: i medici sono intervenuti su di lui con l'innesto della circolazione extracorporea per riscaldare l'organismo e tentare nuovamente le tecniche di rianimazione, già effettuate sul luogo dell'incidente.



Illese, invece, le altre due persone, anche loro impegnate in un fuoripista. La slavina si è staccata in località Scontrone, nei pressi della funivia Fonte Cerreto, sul Gran Sasso. A dare l'allarme sarebbe stato proprio il fratello del ferito.



Il bollettino Meteomont segnalava da lunedì un pericolo valanghe marcato nella zona.