Camorra, 31 arresti in Abruzzo

06:06 - Arrestate all'alba dai carabinieri 31 persone, in provincia di Chieti e in altre località italiane, per associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno portato a sgominare un pericoloso sodalizio di matrice camorristica diretto da esponenti di storici clan campani. L'organizzazione gestiva le piazze di spaccio nell'area costiera abruzzese compresa tra Francavilla al Mare, Vasto e San Salvo.