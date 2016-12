Bus contro albero: muore rugbista 15enne

20:04 - Un 15enne morto e altri sette feriti è il bilancio di un incidente stradale sull'altopiano delle Cinquemiglia, in provincia de L'Aquila, che ha coinvolto un pullmino su cui viaggiava una squadra giovanile di rugby. Per cause ancora da accertare l'autista ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero. Il bus stava tornando a Sulmona dopo un torneo dimostrativo sulla stazione sciistica di Pizzalto.

Per cause ancora da accertare l'autista ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la pianta, sul ciglio della strada. Il ragazzo, Salvatore Di Padova, atteso dalla famiglia a Sulmona, è morto sul colpo. I feriti sono tutti ragazzi e dirigenti della stessa squadra, oltre all'autista. Sono stati ricoverati tra gli ospedali di Castel di Sangro, Sulmona e L'Aquila. Sul posto si trovano la polizia stradale di Castel di Sangro e i Vigili del Fuoco. Dirigenti della squadra e atleti viaggiavano su tre diversi pullmini.