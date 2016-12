21:16 - Due morti e un ferito grave: è il tragico bilancio di un incidente avvenuto sulla corsia sud dell'autostrada A14. Per cause in corso di accertamento un'auto ha perso improvvisamente il controllo volando da un viadotto. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Francavilla al Mare (Chieti) e Ortona (Chieti). Sul posto sono confluiti uomini e mezzi del 118, vigili del fuoco, carabinieri e Polizia. Il traffico è stato interrotto.