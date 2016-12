Abruzzo, l'orso Gemma ancora vivo: lo dimostra il test del Dna

13:08 - Scomparsa nel nulla... Sono passate due settimane da quando la mamma orsa più famosa dell'Abruzzo ha lasciato il suo collare digitale appeso ai rami di un ciliegio. Nessuna notizia e, ovviamente si è pensato al peggio. Invece, per fortuna, caso quasi risolto grazie alla scienza. A stabilire con certezza che Gemma, un orso marsicano che viaggia per i boschi assieme a i suoi due cuccioli, è ancora in vita lo attestano le analisi del DNA compiute su alcuni peli di orso ritrovati nella zona di Ortona dei Marsi. Quindi è viva e nessun bracconiere l'ha abbattuta. Unico problema è che, senza il collare, gli agenti del Parco Nazionale dell'Abruzzo, dovranno sudare sette camice per ritrovarla e magari catturarla per rimettergli il prezioso oggetto tecnologico. Mamma orsa era costantemente seguita da "una squadra di dissuasione", perché lei era solita assalire pollai, porcili, presentandosi poi alla porta di servizio dei ristoranti,o cercando cibo sulle terrazze di Scanno. Non ha mai aggredito nessuno, ma nella zona avevano raccolte 613 firme tra i 2.000 residenti per chiederne la cattura.