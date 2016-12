"Voglio una classe senza stranieri" Ma il preside dice no: "Inaccettabile"

12:53 - Come si chiama il tuo compagno di banco? Non lo avrebbero potuto chiedere i genitori ai loro figli che si apprestano a iniziare la scuola a Pratola Peligna, paese di circa 8mila abitanti in provincia dell'Aquila. Non tanto perché in un comune piccolo ci si conosce tutti, ma perché inizialmente erano stati loro a scegliere i futuri compagni di classe dei bambini. Prima regola: gli stranieri devono iscriversi in una sezione diversa. Le famiglie di Pratola Peligna sono riuscite a fare pressione sugli insegnanti affinché fossero create due classi diverse. In tutti i sensi: nella A gli italiani, nella B gli stranieri. Questo però prima dell'intervento del preside dell'Istituto Comprensivo "Tedeschi" Raffaele Santini, che ha fatto sapere: "Non ci sarà nessuna classe di soli italiani".

Il preside furioso - Il preside si è detto subito indignato e ha commentato: "Inaccettabile, cambierò io le classi". Cosa che ha fatto subito dopo. Prima del suo intervento, però, nella sezione B delle elementari delle scuole di piazza Indipendenza e Viale Madonna risultavano iscritti quattro bambini nella prima e sette nella seconda. Tutti cinesi, marocchini, romeni e albanesi. Un vero peccato sia per gli italiani che per gli stranieri, che adesso comunque non saranno più privati di quel multiculturalismo e di quella varietà che può solo arricchire, soprattutto in prima elementare.