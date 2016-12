Sulmona, una badante moldava gratta e vince 4 milioni di euro

10:49 - Quando è partita dalla Moldavia per cercare lavoro in Italia mai avrebbe pensato di poterci tornare, un giorno, da milionaria. La dea bendata ha baciato una donna di 31 anni, originaria del piccolo Stato incastonato tra Ucraina e Romania ma residente da tempo a Sulmona (L'Aquila) dove lavora come badante. Il premio è tra i più alti messi in palio dal "Gratta e vinci": 200mila euro subito, rendita mensile 15mila euro per 20 anni e bonus finale di 100mila euro.

Il concorso che ha cambiato la vita alla 31enne è il "Mega turista per sempre".



La prima chiamata dopo aver scoperto di essere diventata milionaria? Al compagno, come racconta il commerciante che le ha venduto il tagliando fortunato: "Non credeva ai suoi occhi quando ha visto che aveva vinto - svela Edoardo Presutti, titolare dell'edicola di via Cornacchiola a Sulmona - poi quando ha capito che era vero ha telefonato subito al suo compagno, comunicandogli la bella notizia".



Niente "fortuna del principiante", questa volta: "E' una donna che gioca spesso e mi diceva sempre 'prima o poi vedrai che vincerò'" chiude Presutti.



Sommando le vincite ottenute, bonus finale compreso, la donna ha vinto ben 4 milioni di euro giocandone dieci.