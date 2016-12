Stuprò 21enne: 8 anni in appello

22:10 - Francesco Tuccia, ex militare campano di stanza all'Aquila, è stato condannato anche in secondo grado a 8 anni di carcere per violenza sessuale. Nella notte tra l'11 e il 12 febbraio del 2012, abusò di una studentessa universitaria laziale fuori da una discoteca. La giovane, dopo lo stupro, fu lasciata esanime e insanguinata in mezzo alla neve. Il procuratore generale, Ettore Picardi, aveva chiesto undici anni di reclusione.