16:48 - Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 15:06 in Abruzzo, in provincia dell'Aquila. L'area dell'epicentro è stata circoscritta a una zona di dieci chilometri dai comuni di Fossa, Ocre, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo. L'ipocentro, invece, è stato individuato a una profondità di 11,1 chilometri. Non si registrano danni a cose o persone.