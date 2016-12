20:35 - Ancora disagi per il maltempo a Pescara: sei famiglie hanno ricevuto l'ordinanza di sgombero delle loro abitazioni, che rischiano di essere travolte dalle frane. Inoltre si è aperta una voragine, profonda circa un metro, su via Vallelunga, nella zona in cui il rischio esondazione del fiume Fosso aveva portato all'evacuazione di centinaia di famiglie.