Maltempo, piove sul Pescarese: scatta l'allerta per il rischio di esondazione fiumi

16:06 - Il fiume Saline è esondato in più punti nei Comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo (Pescara). Nella zona industriale di Montesilvano l'acqua ha raggiunto il mezzo metro e ha bloccato alcune arterie di collegamento. Chiuso per qualche ora il ponte sulla Statale 16 Adriatica. Alcune auto della Protezione civile hanno girato per le strade limitrofe al Saline per invitare i residenti a evacuare la zona.

Intanto ha ripreso a piovere nel Pescarese ed è sempre allerta per le condizioni dei fiumi. Al momento non si riscontrano grandi problemi di viabilità, e anche il ponte sulla SS 16 Adriatica che congiunge i due comuni è stato riaperto al traffico, e non ci sono problemi neanche per la linea ferroviaria.



Ordinanze di chiusura nelle scuole anche a Pescara e Francavilla (Chieti). E' rientrato l'allarme anche sulla diga di Penne (Pescara) sempre sul fiume Saline, che in nottata era arrivata a preoccupare forze dell'ordine e prefettura.