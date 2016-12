08:06 - E' critica la situazione a Pescara e provincia a causa della pioggia incessante: le scuole resteranno chiuse, mentre una donna, Anna Maria Mancini, è morta annegata in un sottopassaggio. Ma l'allerta non riguarda solo l'Abruzzo: il maltempo sta mettendo in ginocchio tutta la Penisola. Nei pressi di Rossano, nel Cosentino, un 30enne è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre pescava; ferito un amico.

In Abruzzo è esondato lunedì sera il fiume Pescara, e il sindaco ha disposto lo sgombero immediato di tutti i locali e le attività produttive situati in prossimità del corso d'acqua: circa 1.500 persone hanno già lasciato le proprie abitazioni.



E' andata bene, invece, agli occupanti di un'auto travolta da una frana a Roccafluvione (Ascoli Piceno), lungo la strada provinciale: sono tutti in buona salute, dal momento che erano riusciti ad abbandonare l'abitacolo alla vista del primo cedimento di terriccio dal costone di montagna sovrastante. Nella zona numerose strade sono chiuse al transito.



Il maltempo è stato anche causa di un deragliamento avvenuto nella tarda serata di domenica: un treno delle Ferrovie dello Stato della linea Potenza centrale-Foggia è deragliato nei pressi della stazione di Cervaro (Foggia), probabilmente a causa del cedimento della sede ferroviaria determinato dalla pioggia. Sono molto gravi le condizioni del capotreno, Michele Capotorto, 53 anni. In prognosi riservata anche il macchinista del treno, Michele Nota, 56 anni. Dalle 14.30 di lunedì, a causa del maltempo e della piena del Tronto, Trenitalia ha sospeso la circolazione dei treni regionali che collegano Marche e Abruzzo.



Nelle Marche la pioggia ha fatto esondare i fiumi Potenza, Chienti, Tenna e il Tronto, e ha fatto crollare due ponti. Evacuate a scopo precauzionale una frazione di San Ginesio (Macerata) e alcune abitazioni di Carassai (Ascoli Piceno), mentre a Penna San Giovanni, nel Maceratese, le infiltrazioni d'acqua hanno provocato il crollo di ampi tratti delle mura storiche del paese. Sempre nelle Marche sono state evacuate per precauzione alcune scuole.



Nel teramano cento persone sono state evacuate a Martinsicuro, altre 200 sono in allerta; salvi i 15 bambini di un asilo nido la cui scuola era minacciata da una frana. In Puglia una vasta area del parco comunale di Gallipoli è stata transennata perché inagibile in seguito a un forte smottamento del terreno. A Bari, invece, gli studenti dell'istituto tecnico Giulio Cesare hanno protestato in corteo dopo avere trovato la scuola inagibile per il crollo di alcune controsoffittature e l'allagamento di alcune aule.



Anche il nord non è stato risparmiato dal maltempo: fortissime e continue raffiche di vento hanno colpito tutta la Maremma, mentre a Genova domenica alcuni aerei non sono riusciti ad atterrare all'aeroporto Cristoforo Colombo.



A Roma la Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte, domenica, di Gianni Danieli, motociclista di 42 anni, colpito da un albero mentre transitava in via Cristoforo Colombo.



Ingenti i danni all'agricoltura, e la Coldiretti lancia l'allarme. La Protezione Civile indica un miglioramento della situazione in Abruzzo ma l'allerta maltempo è ancora in vigore: nelle prossime ore sono infatti previsti temporali anche molto intensi su Calabria ionica e Sicilia nord orientale.