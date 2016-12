Maltempo, donna annegata a Pescara Un pescatore morto in Calabria

E' critica la situazione a Pescara e provincia a causa della pioggia incessante: le scuole resteranno chiuse, mentre una donna è morta annegata in un sottopassaggio. Ma l'allerta non riguarda solo in Abruzzo, il maltempo sta mettendo in ginocchio tutta la Penisola. Nei pressi di Rossano, nel Cosentino, un 30enne è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre pescava; ferito un amico.

18:32 Maltempo, un morto anche in Calabria Un uomo di 30 anni è morto ed una seconda persona di 53 anni è rimasta ferita dopo che sono stati travolti da un'onda mentre stavano pescando alla foce del fiume Crati, nel pressi di Rossano. I due sono stati soccorsi dalla motovedetta della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. 18:19 Anas: non percorribile strada statale "Jonica" L'Anas comunica che, a causa delle intense precipitazioni, la strada statale 106 "Jonica" non è percorribile in direzione Taranto, confine regionale con la Basilicata, svincolo di Tavole Palatine, situato al km 452,620 allo svincolo di Palagiano-Chiatona, al km 476,500. 17:40 Esonda il fiume Pescara: evacuazioni in corso E' arrivata la temuta esondazione del fiume Pescara, che passa per il centro del capoluogo abruzzese. L'evento era atteso in seguito alle violente precipitazioni di queste ore. Si sta dunque provvedendo all'evacuazione di case e palazzi nelle vie più interessate dall'evento, dopo che, già stamattina, era stata sgomberata una vasta area della zona sud della città. 15:56 Fs sospende treni linea Ancona-Pescara A causa del maltempo e della piena del Tronto, Trenitalia ha sospeso la circolazione dei treni lungo la linea Ancona-Pescara e Pescara-Termoli. Regolari al momento i collegamenti locali fra Pescara e Giulianova. Gli aggiornamenti sono consultabili sul sito internet FsNews. La sospensione, fa sapere il Gruppo ferrovie dello Stato, riguarda solo i treni regionali che collegano Marche e Abruzzo. Al momento è invece ancora consentita la circolazione dei convogli a lunga percorrenza. 14:57 In Abruzzo è emergenza "Abbiamo valutato la possibilità di richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza alla Protezione civile, sulla base dei gravi danni che si sono già manifestati e di quelli che saranno valutati a seguito della ricognizione che dovrà essere effettuata dalle autorità locali, dal sistema di Protezione civile regionale e dalle strutture periferiche dello Stato". Lo ha affermato il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanni Legnini, a Pescara. 14:52 Maltempo, pm: 57enne non doveva morire Per il pm di Pescara, Silvia Santoro, la 57enne morta annegata nella sua macchina a causa del maltempo "è una cosa che non doveva accadere", anche se "al momento non posso formulare nessuna ipotesi. L' unica cosa certa è che dentro quella macchina c'era un corpo senza vita". 14:37 Donna morta a Pescara, recuperato il corpo E' stato recuperato il corpo di Anna Maria Mancini, la donna annegata nella sua auto in un sottopassaggio a Pescara. Il corpo è stato prelevato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e caricato su un'ambulanza della Croce rossa. Le operazioni si sono svolte alla presenza del pm Silvia Santoro. 14:26 Crotone, scuole chiuse anche domani Anche domani a Crotone le scuole resteranno chiuse. Lo ha deciso il sindaco, Peppino Vallone, che ha diramato l'ordinanza. La chiusura delle scuole anche per domani è dovuta al perdurare delle pessime condizioni meteorologiche e per l'ondata di maltempo prevista anche nelle prossime ore. 13:56 Barcone alla deriva, tutti in salvo i migranti Sono tutti in salvo i 121 migranti che erano a bordo del barcone alla deriva al largo di Crotone. Guardia Costiera e Marina Militare hanno concluso l'operazione di soccorso: i migranti, a bordo di due motovedette della Guardia Costiera, vengono ora trasferiti a Roccella Jonica. 13:35 Barcone alla deriva, migranti in buone condizioni Sono buone le condizioni di salute dei circa 120 migranti che sono rimasti per molte ore alla deriva su un barcone al largo di Crotone e che sono stati trasbordati su due unità della Guardia costiera. Lo ha riferito la Prefettura di Reggio Calabria. Nel gruppo di migranti, che dovrebbero essere di nazionalità siriana, ci sono circa venti bambini. 13:13 Donna annegata, il sottopassaggio era chiuso al traffico Il sottopasso a Pescara dove una donna è morta annegata era chiuso al traffico. Gli addetti del Comune, secondo quanto si apprende, avevano già provveduto a chiudere le strade a rischio, fra cui proprio quella di via Fontanelle. Questa mattina presto un'altra donna era riuscita a salvarsi dopo aver attraversato con la sua auto il sottopasso di via Raiale (che era stato transennato) lanciandosi fuori dalla sua macchina prima che questa venisse completamente sommersa. 12:49 Migranti su barcone, trasbordo in corso Da alcuni minuti e nonostante il mare agitato è in corso il trasbordo su unità della Guardia Costiera dei migranti che sono a bordo del barcone alla deriva a largo di Crotone. Militari della Guardia Costiera hanno già trasferito su una propria motovedetta donne e bambini, in tutto circa 40 persone. 12:27 Chieti, evacuato centro commerciale E' stato evacuato, a Chieti, il centro commerciale Megalò. Il sindaco ha predisposto la chiusura della struttura e delle strade dell'area circostante a causa del maltempo. 12:20 Ascoli Piceno, frana travolge auto Potrebbero esserci delle persone a bordo di un'auto travolta poco fa da una frana lungo la Sp di Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, all'altezza del bivio di Avagelli. Sul posto sono accorse squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. 12:17 Esonda fiume nel Tarantino, case in pericolo Il maltempo continua a flagellare l'Italia. Nel Tarantino un fiume è esondato creando disagi nelle aree circostanti. La piena ha lambito anche alcune villette e il residence "Villaggio dei Turchesi" e ha inondato i campi, estendendosi ad alcune contrade, in località Cicciariello. La strada statale 106 è chiusa al traffico dal bivio di Castellaneta Marina. 1

2

3 Pagina successiva