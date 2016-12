L'Aquila, scossa sismica nella notte

07:12 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.31 in Abruzzo, al confine tra le province dell'Aquila e Teramo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 18,2 km di profondità ed epicentro in prossimità del comune aquilano di Campotosto e di quello teramano di Crognaleto. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Ma la terra non ha tremato solo in Abruzzo. Alle 5.45 è toccato alla provincia di Perugia essere scossa da un lieve sisma di magnitudo 2.6. L'ipocentro è stato individuato a 8 km di profondità e l'picentro in prossimità dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Sant'Anatolia di Narco e Spoleto. Anche in questo caso nessun danno.