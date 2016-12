L'Aquila, licenziati alla Vigilia

18:45 - Licenziati il giorno della Vigilia. Natale decisamente amaro per 78 dipendenti delle trafilerie Pittini di Celano, in provincia de L'Aquila. I lavoratori, che da qualche tempo occupano lo stabilimento per bloccare la smobilitazione di macchinari da parte dell'azienda friulana, promettono ora battaglia: "Impugneremo i licenziamenti, è un comportamento scorretto", ha spiegato il segretario regionale della Fiom-Cgil, Alfredo Fegatelli.