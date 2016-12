Chieti, assalto armi in pugno a un ditta di spedizioni: 4 persone arrestate

01:52 - Gli uomini della Questura di Chieti hanno arrestato quattro delle cinque persone che intorno alle 22 di mercoledì hanno assaltato, pistole in pugno, il deposito di una ditta di spedizioni, la "Arco", che si trova nella zona industriale della città. I quattro arrestati sarebbero originari del Napoletano. Il quinto elemento della banda è fuggito.

I cinque, due soli dei quali armati di pistole, una delle quali con il tappo rosso, sono giunti sul posto con un camion e dopo aver legato, sotto la minaccia delle armi, i sei addetti del deposito, hanno iniziato a caricare sul camion merce di valore, fra cui televisori e altro materiale elettronico pronto per essere spedito.



L'allarme è scattato grazie a una telefonata al 113 di un parente di uno dei dipendenti della ditta che, non riuscendo a mettersi in contatto con il congiunto, ha telefonato alla polizia. Quando la pattuglia è arrivata sul posto ha sorpreso i malviventi in flagrante. Due sono stati arrestati subito, altri due mezz'ora più tardi.