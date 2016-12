Bullismo a L'Aquila, identificati e denunciati quattro minorenni

11:54 - Sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile de L'Aquila i quattro giovani responsabili del grave atto di bullismo nella scuola media Dante Alighieri della città abruzzese. Martedì mattina, prima dell'inizio delle lezioni, i quattro, che non sono studenti dell'istituto, si sono introdotti nell'aula di una terza classe, "sequestrando" gli studenti e picchiandone due prima di darsi alla fuga.

Durante il "sequestro" un alunno è stato colpito da un pugno e ha dovuto far ricorso alle cure dei medici dell'ospedale San Salvatore mentre un suo compagno è stato malmenato. Secondo la ricostruzione fatta dalla classe: due bulli hanno atteso fuori dall'aula per fare da palo, mentre gli altri due hanno iniziato a offendere prima con toni scherzosi poi con azioni violente. Quando i minorenni in aula hanno "ordinato" a tutti di sedersi, infatti, un ragazzo si è rifiutato ed è stato preso per il collo; è andata peggio al compagno intervenuto in sua difesa colpito da un pugno. I quattro ragazzi accusati di bullismo rischiano l'accusa di lesioni dolose e interruzione di pubblico servizio.