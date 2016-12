Assunzioni per soldi, 11 arresti

07:30 - Promettevano a stranieri, dietro il pagamento di circa 7mila euro, un lavoro e un regolare visto di ingresso per l'Italia, ma una volta arrivati gli extracomunitari non venivano assunti. Con queste accuse, nell'ambito dell'operazione "Fake Job", sono state arrestate in provincia de L'Aquila 11 persone: cinque italiani datori di lavoro e titolari di aziende agricole e sei stranieri che facevano da intermediari con i loro connazionali.