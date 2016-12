"Sanitopoli" in Abruzzo, Cassazione annulla la condanna all'ex governatore Del Turco

Ci sarà un nuovo processo per l'ex governatore dell'Abruzzo Ottaviano Del Turco . Lo ha deciso la Cassazione che ha annullato con rinvio la condanna, in relazione all'accusa di associazione per delinquere, per lui e per altri due imputati nel processo per la "Sanitopoli" abruzzese . I giudici di Perugia dovranno rideterminare il trattamento sanzionatorio e rivedere la condanna che per Del Turco, in Appello, era stata diminuita a 4 anni e 2 mesi.

Si tratta di una vittoria a metà per la difesa dell'ex governatore dell'Abruzzo: la Suprema Corte ha infatti annullato con rinvio la condanna d'Appello in relazione all'accusa più pesante, quella di associazione a delinquere.



Ha però confermato le altre imputazioni relative alle pressioni che avrebbe fatto sull'imprenditore della Sanità Vincenzo Angelini per ottenere denaro. Denaro tuttavia, del quale non è mai stata rinvenuta traccia sui conti di Del Turco né degli altri 8 imputati. Gli atti verranno inviati alla Corte di Appello di Perugia. Ma La prescrizione maturerà prima della fine del prossimo anno.



I magistrati umbri devono rideterminare il trattamento sanzionatorio per Del Turco e per altri imputati tra i quali l'ex assessore abruzzese alla Sanità Gabrile Mazzocca e altri funzionari e componenti della vecchia giunta di centrosinistra, caduta sotto i colpi di questa inchiesta. Un'inchiesta che durante il processo ha molto circoscritto la sua portata: inizialmente le condanne erano state inflitte per 6 milioni e 200mila euro di presunte mazzette, mentre in appello il giro di denaro si era ridotto a 800 mila euro.



In aula, davanti ai giudici della sesta sezione penale, era presente anche Del Turco che ha seguito tutto il dibattimento. Il suo legale, l'avvocato Giandomenico Caiazza, e le difese degli altri imputati, hanno sottolineato come le accuse siano state mosse da un "bancarottiere seriale", condannato a più di 20 anni di reclusione per una distrazione di fondi pari a 105 milioni di euro".



"Spero che questo incubo termini e che a Ottaviano Del Turco sia restituita interamente la piena dignità: è un galantuomo che non ha mai preso nemmeno un euro di tangenti, è una 'riserva' della Repubblica e non si può distruggere una persona senza nessuna prova", ha sottolineato l'avvocato Giandomenico Caiazza nella sua arringa.



La condanna per associazione a delinquere è stata annullata con rinvio anche nei confronti di Camillo Cesarone e Lamberto Quarta. E' stato dichiarato inammissibile il ricorso di Pierluigi Cosenza contro la prescrizione. Sono state inoltre annullate senza rinvio le condanne per Ennio Marcello Boschetti, Bernardo Mazzocca e Luigi Conga per via della prescrizione. Per gli altri capi di imputazione invece, le posizioni di Conga e Mazzocca dovranno essere rivalutate dalla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione delle pene.



Sono state annullate le condanne al risarcimento delle parti civili a carico di Sabatino Aracu, ed è stato rigettato il ricorso di Angelo Bucciarelli. E' in sostanza da riscrivere la sentenza d'appello emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila il 20 novembre 2015. Rimane aperta tutta la questione inerente i risarcimenti per le parti civili: Regione Abruzzo, varie Asl e cliniche private.