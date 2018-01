Abbazia Montecassino, ex sacerdote si sposa nella cattedrale di Westminster

Si è sposato nella cattedrale di Westminster Antonio Potenza, l'ex prete ed ex segretario dell'abate di Montecassino, don Pietro Vittorelli, finito al centro di uno scandalo che l'ha visto protagonista di festini gay a base di stupefacenti e di un'inchiesta per appropriazione indebita. Dopo lo scoppio dello scandalo, Potenza è volato nel Regno Unito per fare un nuovo percorso nella chiesa anglicana. La moglie è la stessa donna con cui aveva una relazione sin dai tempi dai tempi di Cassino (Frosinone).