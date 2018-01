"Ho visto la macchina avvolta nelle fiamme ed i vetri oscurati dalla fuligine. Speravo di trovare gente scappata dalla macchina che vagava per l'autostrada ma niente": parla Gianni Giuliani, l'unico sopravvissuto al tremendo incidente avvenuto alle porte di Brescia, sulla A21, in cui sono morte 6 persone. L'uomo, che è stato ascoltato come testimone dalla procura, racconta: "Ero combattuto tra il voler portare aiuto e lo scappar via, ma l'istinto di sopravvivenza ti dice di prender tutto e andartene".