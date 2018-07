A Venezia con un "Tanko", secessionisti lombardi-veneti assolti

Il tribunale di Rovigo ha assolto tutti i secessionisti lombardo-veneti accusati di associazione sovversiva per aver programmato, nell'aprile del 2014, l'occupazione di piazza San Marco a Venezia a bordo di un Tanko. Erano 46 complessivamente gli imputati e per 15 era già stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare. Per i restanti 31 coinvolti è arrivata l'assoluzione.