A Taiwan si commerciano falsi prodotti made in Italy

Il Made in Italy è da sempre un vanto per il nostro Paese oltre a essere un marchio riconoscibile in tutto il mondo. Eppure c’è chi usa il brand "Italia" su prodotti fabbricati altrove, soprattutto quelli alimentari. L’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione è andato in trasferta a Taipei, Taiwan, dove sugli scaffali dei supermercati è pieno di prodotti italiani tarocchi. Spaghetti, salse, mozzarelle tutte prodotte in Australia, California, Stati Uniti, Germania e ovviamente Taiwan.