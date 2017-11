A "Striscia la notizia" i roghi nel campo rom di Torino

Nel corso della puntata in onda sabato 4 novembre, "Striscia la Notizia" è tornata a occuparsi dei pericolosi roghi di Via Germagnano, a Torino. Qui, infatti, alcuni ignoti hanno dato alle fiamme i rifiuti attorno al campo rom, provocando enormi disagi a tutti gli abitanti della zona circostante e non solo. Chi abita nel campo denuncia i continui "dispetti" fatti durante la notte e la situazione è diventata talmente ingestibile da portare i cittadini a scrivere al Presidente della Repubblica. Per la trasmissione di Canale 5 il problema dei roghi nella capitale piemontese non è, però, una novità, in quanto già nel 2015 "Striscia la notizia" si occupò del caso.