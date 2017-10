A Stalettì le piste ciclabili vengono usate come parcheggi

Piste ciclabili bloccate improvvisamente da automobili parcheggiate, con un grosso rischio di incidenti per i ciclisti, ma non si tratta di inciviltà dei turisti. Vittorio Brumotti ha indagato nella cittadina di Stalettì in provincia di Catanzaro e ha scoperto esserci un'organizzazione dietro tutto questo: permette questi posteggi abusivi in modo da trarne profitto, facendosi pagare 5€ a biglietto per accompagnare poi a mare i turisti con un trenino. Un sistema disonesto ma soprattutto pericoloso per chi queste piste le sfrutta nel modo corretto. Contattato dallo stesso Brumotti, il sindaco di Stalettì ha promesso interventi di sgombero.