A Pordenone polemiche sulla lotteria "solidale": solo per cristiani, per portare il pranzo di Natale ai poveri

E' stato l'assessore alle Politiche sociali, Eligio Grizzo, ad avere l'idea della lotteria: ad ogni consigliere verrà assegnata una famiglia estratta a cui dovrà portare, tra il 24 e il 26 dicembre, un pranzo completo e passare del tempo con le persone in difficoltà. Un modo di avvicinare le istituzioni ai cittadini per rendersi davvero conto di cosa i più bisognosi hanno necessità e di cosa si può fare per loro.



Tutto sembra molto nobile ma non sono mancate le polemiche: il numero chiuso dei poveri partecipanti e l'esclusiva alle persone cristiane hanno creato non poco scontento. Mario Bianchini, gruppo di minoranza Il Fiume, chiarisce: "L'idea del sorteggio ci lascia un po' perplessi: cosa succede a chi ne resta fuori? L'assessore ha confermato che non tutte le famiglie indigenti sono comprese nella lista, coloro che non festeggiano il Natale non sono stati inseriti".



La sua però non è l'unica critica rivolta alla riffa di Natale. Roberto Freschi, lista civica Pn1291, ribadisce: "Non ci sembra affatto il modo più opportuno per essere vicini alle situazioni di difficoltà. Il sorteggio inoltre potrebbe non essere forse il sistema più equo e strutturale per rispondere a situazioni di disagio sociale che richiederebbero un approccio più discreto. E poi la solidarietà si fa magari senza sbandierarla".