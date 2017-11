A Pomeriggio Cinque la vicenda di Fosco, lasciato 26 ore su una barella al pronto soccorso

"Ho portato mio padre in Pronto Soccorso per una dispnea respiratoria e ci siamo rimasti 26 ore". A Pomeriggio Cinque la testimonianza di Marco Orsini, il cui padre Fosco, di 91anni, è rimasto per oltre un giorno su una barella del Pronto Soccorso di Livorno. Una situazione paradossale su cui l’uomo ha una serie di interrogativi: "Io mi chiedo come sia possibile una situazione del genere, mi chiedo perché una persona deve attendere così tante ore un posto letto che non c’è, chiedo perché in un ospedale come quello di Livorno bastino tre codici rossi per mandare in tilt un sistema". Risposte che non sono arrivate dal direttore sanitario dell’ospedale che ha però chiesto scusa: "Una situazione del genere non deve succedere e l’ospedale sta cercando di capire quali siano state le dinamiche che hanno portato a queste circostanze. Il paziente è stato però assistito in modo completo, il disagio ha una sua importanza, di questo ci scusiamo".