Pomeriggio 5 torna a indagare sul giallo di San Teodoro, dove la 28enne Erika Preti è stata uccisa a coltellate mentre era in vacanza con il fidanzato Dimitri, rimasto anch'esso coinvolto nell'aggressione. L'uomo, attualmente ricoverato in ospedale, ha raccontato di essere stato colpito alla testa con un oggetto durissimo e continua a dichiararsi innocente dopo le diverse incongruenze nella versione da lui fornita e sulla quale si continua a indagare. Ai microfoni del consueto programma condotto da Barbara d'Urso è intervenuta Donatella, la donna che insieme al marito condivideva l'appartamento delle vacanze con la giovane coppia: "Io credo all'innocenza di Dimitri perché si volevano troppo bene, si amavano tanto e lui non le avrebbe mai fatto del male" ha dichiarato con sicurezza l'ospite di Pomeriggio 5.