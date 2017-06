A Napoli sugli autobus irregolari: mezzi non sicuri e linee abusive

Panche con imbottitura scucita e consumata, scuolabus stracolmi di bambini e mezzi non a norma. Luca Abete è tornato ad occuparsi delle disastrose situazioni che ogni giorno i piccoli studenti della provincia di Napoli sono costretti ad affrontare per raggiungere le scuole. L'inviato di Striscia la Notizia aveva già portato alla luce il problema attirando l'attenzione dei Carabinieri che a Giuliano avevano così sequestrato 40 scuolabus irregolari. In altri piccoli centri, però, la situazione non sembra migliorare, anzi, aumentano gli autotrasporti scolastici "fai da te" che mettono a serio rischio la sicurezza dei bambini.