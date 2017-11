A Modugno, in provincia di Bari, c'è un problema con la produzione di macchine elettriche. Pinuccio, l'inviato di Striscia la Notizia, spiega che dopo il fallimento nel 2013 di un'industria dedita alla produzione di carrelli elevatori, il comune si adopera per cercare una nuova azienda che possa riassorbire gli operai lasciati a casa con una nuova produzione. Nel 2016 si individua una società che dovrebbe produrre macchine elettriche, rappresentando così un grande fondo di investimento: il comune offre il capannone, la regione Puglia allunga la cassa integrazione a tutti gli operai in attesa che i lavori vengano messi in atto quando, a ottobre, la società va in liquidazione. Pinuccio si è recato sul posto per cercare di capire come stiano realmente le cose.