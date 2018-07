A Modena la prima condanna contro i no vax per procurato allarme

Aveva esposto cartelloni contenenti notizie false in materia di vaccinazioni e ora Magda Piacentini, attivista no vax di Modena, dovrà pagare 400 euro di multa per "procurato allarme". Il riferimento è ai manifesti sei metri per tre, comparsi a febbraio, con il testo: "Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui vaccini: 21.658 danneggiati nel triennio 2014-16 secondo i dati Aifa". E' la prima condanna di un no vax.