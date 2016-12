A Milano è boom di divorzi low cost: 16 euro per dirsi addio senza passare dal Tribunale

Costa poco, soltanto 16 euro di diritti di segreteria, e soprattutto sembra indolore. Forse anche per questo, progressivamente, aumentano le coppie milanesi che decidono di lasciarsi non davanti a un giudice, ma davanti all'ufficiale di stato civile, in Comune senza l'assistenza di un legale. Naturalmente non è consentito a tutti: i due partner non devono avere figli, né case o terreni da ripartirsi. Dall'entrata in vigore della legge, nel dicembre del 2014, sono oltre 1.500 le coppie che hanno optato per il cosidetto divorzio 'facile'.